تغريدة "غامضة" لعمرو أديب تثير الجدل

نشر الإعلامي، عمرو أديب، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقًا فيها أن "بكرة يوم مهم جدًا".

وكتب "أديب" في تغريدته: "بكرة يوم مهم جدًا لازم كلنا ناخد بالنا من اللي حيحصل. مشاعري متناقضة ولكن هو يوم اختبار للجميع لغالبيه الشعب المصري العظيم. ومطلوب من كل واحد يقوم بدوره. بكره الأهلى والزمالك وإن شاء الله حنكسب؟"

وكان قد كشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري، أنه تقرر تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك غداً لمدة ساعة، لتقام فى السابعة مساءً بدلاً من الثامنة.

وقال وليد العطار، فى تصريحات لصحيفة اليوم السابع، إن اتحاد الكرة تلقى خطاباً رسمياً من الجهات الأمنية بتقديم موعد المباراة منذ قليل، وسيتم تطبيقه خلال اللقاء.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة ممر شرفى فى مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك، المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يمر منه الفريق الخاسر خلال استلامه ميداليات المركز الثانى، كما حدث فى مباراة كأس مصر التى جمعت الزمالك وبيراميدز وتوج الأبيض باللقب وتم عمل ممر للاعبين من قبل الزمالك.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة سيخاطب نادي الأهلي والزمالك لإخطارهم بشكل رسمي بالموعد الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة حتى يرتب كل فريق أموره من مغادرة مقر إقامته فى الوقت المناسب حتى يستطيع أداء الإحماء والتواجد فى الملعب حسب الوقت المناسب .