"طلاق الحامل وإسقاط الجنين وأخذ ذهب الزوجة"..3 أسئلة الإفتاء ترد عليها

19 سبتمبر 2019 - 02:35 م

أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن كل الأمور الدينية محل نظر في دار الإفتاء عدا الثوابت والقواطع الدينية، وذلك ردًا على سؤال هل هناك إمكانية إعادة التفكير في جواز إجهاض الجنين المؤكد إصابته بعيب خلقي ولم يكتشف إلا بعد مرور شهر الرابع من الحمل.

وأضاف الشيخ محمود شلبي، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أنه يمكن إعداد تقرير طبي عن الحالة والتوجه بها إلى لجنة المراجعات بدار الإفتاء لبحث الأمر، موضحًا أن الحمل ليس مانعا من الطلاق، حيث يمكن لزوج أن يطلق زوجته وهي حامل.

وعن أخذ الزوج ذهب زوجته دون رغبتها، أكد "شلبي"، أنه أمر لا يجوز، وليس للزوج حق في ذهب زوجته، وتصرف الزوج في ذهب زوجته دون رضاها أو علمها حرام ولا يجوز، مؤكدًا أن الهدية تصير ملك صاحبها فور حصوله عليها.