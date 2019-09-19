هدية ثمينة من "الملك سلمان" لدولة أفريقية

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الكتب الدراسية

هدية

جيبوتى

أقام مسئولو التعليم في جمهورية جيبوتي، احتفالات مع الطلاب وأولياء أمورهم، عقب وصول هدية الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تشمل الكتب والمقررات الدراسية للمدارس الأهلية العربية.

وقد أقيمت الاحتفالية  بحضور ممثلين من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وسفارة المملكة في جيبوتي.

ويأتي الدعم السعودي في إطار روابط المحبة والأخوة الوثيقة بين شعبي البلدين الشقيقين في المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي، وتفعيلًا لاتفاقية التعاون التعليمي المشترك بين البلدين.

وأعرب رئيس قسم التعليم الأهلي بجيبوتي، عن تقديره لهذا الدعم الأخوي الذي يعكس متانة الروابط بين الحكومتين؛ مقدمًا شكره للقائمين على تنفيذ اتفاقية الشراكة بين البلدين في مجال التعليم؛ وعلى رأسهم سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة جيبوتي عبدالعزيز المطر.

يذكر أن تكامل الأدوار بين القطاعات المعنية في وزارة التعليم، ساهم في الوصول إلى هذا الإنجاز وتحقيقه في الوقت المحدد له؛ انطلاقا من اللجنة المشرفة على طباعة المقررات الدراسية بمكتب النائب، ووكالة التعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للتقويم والقبول، ووكالة البرامج التعليمية ممثلة في الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج، ووكالة الخدمات المشتركة ممثلة في الإدارة العامة للمستودعات، إلى جانب تفاعل اللجنة التنسيقية التعليمية بين البلدين.


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