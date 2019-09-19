فنانة كويتية لمتابعيها:"طفح الكيل من قلة الأدب"

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مني شداد
مني شداد

متابعات-علا خطاب

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هاجمت الفنانة الكويتية، منى شداد، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متوعدة من يتعمد أهانتها.

ووصفت  "شداد" مهاجميها بأنهم عديمي الأخلاق والمبادئ مؤكدة أنها ستبلغ عنهم المباحث الإلكترونية.

وقالت إنها ستقوم بتحويل كل الرسائل التي ضمّت محتوى غير لائق من جانب بعض الأشخاص إلى المباحث الإلكترونية.

وشاركت منى شداد، متابعيها ببيان لها نشرته عبر ” إنستجرام ” قائلة: ” راح ابتدي أحول كل المسجات غير المحترمة والكلمات غير اللائقة للجرائم الإلكترونية للتحقيق “.

وتابعت: ” لأنه صراحة طفح الكيل من التمادي علي بقلة الأدب من أشخاص للأسف ليس لديهم أخلاق ولا مبادئ “.

واستطردت: ” وعيب الكلام اللي ماله معنى، ارتقوا بكلام وهذي الرسالة لبعض الأكونتات المزيفة، وهالمرة ما راح أسكت “.

وأكملت منى شداد: ” مو معناة إني طيبة أسكت ما راح أسكت، وكل الأكاونتات يسيئون لي ويتكلمون في أمور لا تعنيهم راح يحاسبون كافي “.


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