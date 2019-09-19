وفاة الرئيس التونسي الأسبق «زين العابدين بن علي»

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الذي نقل إلى المستشفى مؤخرًا في منفاه بالسعودية فارق الحياة بعد صراع مع المرض.

وقال موقع "موازييك إف إم"، إن الرئيس الأسبق توفي اليوم الخميس، في أحد المستشفيات بالسعودية بعد صراع مع المرض.

وكانت تقارير تونسية تحدثت مؤخرًا عن مرور بن علي بأزمة صحية خطيرة ألزمته البقاء بأحد مستشفيات مدينة جدة السعودية.

وبحسب التقارير، فإن بن علي يصارع مرض السرطان منذ سنوات واستفحل المرض في جسده ما ألزمه ملازمة المستشفى وهو في حالة حرجة جدًا.

يذكر أن بن علي ( 83 عامًا) يعيش في السعودية منذ أن أطاحت ثورة شعبية بحكمه في 14 من يناير 2011.

وشغل بن علي منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة.

وعين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب ناعم، حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة.

وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.