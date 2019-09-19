مدبولي يتفقد أعمال تطوير مبني ديوان عام محافظة بورسعيد

تفقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، أعمال تطوير مبني ديوان عام المحافظة.

وخلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء في مبني ديوان عام محافظة بورسعيد، استمع إلي شرح تفصيلي للمبني من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي أكد أن المبنى يتكون من دور أرضى و7 ادوار متكررة، حيث تم التنويه إلى أن أبعاد المبنى تقدر بـ 63.8م × 10.99م.

كما أوضح أن جميع المكاتب الإدارية بالأدوار متصلة ببعضها رقمياً، والمبني مجهز بنظام مكافحة حريق وغرفة طلمبات، ويشتمل كل دور على دورتي مياه رجالى وسيدات وغرفة للكهرباء.