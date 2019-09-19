» «إيهاب جلال» يعتذر عن عدم تدريب مصر

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يسود الغموض موقف إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي من تولى قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل أنباء عن إبلاغه اتحاد الكرة رسميًا باعتذاره عن تولي المهمة.

وقال سمير حلبية، رئيس النادي المصري في تصريحات صحفية اليوم: "تلقيت اتصالاً من إيهاب جلال المدير الفني للفريق يُخبرني أنه مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة"، موضحًا أن مسئولي اتحاد الكرة لم يتواصلوا معه لإبلاغه بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب.

وتابع: "لدى معلومة بأن إيهاب جلال أخطر اتحاد الكرة برغبته في الاستمرار ببورسعيد لاستكمال مشروعه ومشواره مع الفريق، خاصة أن لديه طموحات مع الفريق في الدوري الجديد والكونفدرالية".

كانت مصادر باتحاد الكرة كشفت عن اقتراب جلال من تولي تدريب المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري والذي رحل عن تدريب المنتخب عقب الخروج من بطولة أمم إفريقيا 2019. وجاء ذلك بعد أن حسم لصالحه نتيجة التصويت بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة إدارة الاتحاد، بحصوله على 4 أصوات مقابل صوت واحد لحسام حسن.


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