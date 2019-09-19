التعليم العالي تنفي تأجيل موعد الدراسة بالجامعات

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أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي أن الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2019/2020، في موعدها المحدد سلفًا، السبت المقبل، 21 سبتمبر الجاري.

فيما نفت الوزارة ما تردد عن تأجيل الدراسة، قائلة: «لا صحة مطلقا للشائعات التي تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد».

وكانت ترددت بعض الشائعات على شبكة الإنترنت تفيد بتأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمدارس للعام الدراسي الجديد.


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