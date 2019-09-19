مفاجأة.. ثلاث فنانات يقررن ارتداء الحجاب

محمد فضل
فاجأت ثلاث فنانات شهيرات، الجمهور بنشر صورهن بالحجاب، في الوقت الذي أعلنت فيه إحداهن بالإلتزام بالحجاب والتمسك به.
وفاجأت المطربة هايدى موسى (نجمة ستار أكاديمي)، جمهورها بمقطع فيديو تظهر فيه مرتدية الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وظهرت هايدى موسى فى الفيديو وهى تغني أغنية "قمر" للمنشد مصطفى عاطف، وهو ما أثار جدلا واسعا بين جمهورها ومتابعيها الذين علقوا متسائلين عن حقيقة ارتدائها الحجاب ومتمنين لها ارتداءه.
وكتبت هايدى موسى على الفيديو، تعليقًا "وكف المصطفى كالورد نادي.. وعطرها يبقى اذا مست أيادي.. اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد".
كما أثار ظهور الفنانة "سيمون" بالحجاب في أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، والتي ظهرت فيها مع صديقتها الفنانة ميرنا وليد، تساؤلات حول ما إذا كانت قد قررت ارتداءه.
الصورة التي جاءت بمناسبة عيد ميلاد "ميرنا" دون أي إشارة عن أن الصورة من أي عمل درامي، لتكشف بعد ذلك أن الصورة من كواليس تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي"، وأنها عندما علمت بأن اليوم يوافق ميلاد ميرنا وليد لم تستطع أن تبدل ملابسها فذهبت لزميلتها في العمل وهنأتها.
وعلقت سيمون على صورتها مع ميرنا، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حلوة happy birthday .. أماني وماجدة غنوا سوا".
وفي صورة ثانية لها، ظهرت "سيمون" بالحجاب، وعلقت عليها "صمت أماني أبلغ من الكلام"، في إشارة إلى الشخصية التي تجسدها في مسلسل "قيد عائلي" حيث تظهر في صورة أم توفي عنها زوجها وتعول أبناءها من بعده.
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