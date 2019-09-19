» بلجيكا تتصدر تصنيف «الفيفا» ومصر تحتل هذا المركز

تراجعت ألمانيا مركزا واحدا لتحل في المرتبة السادسة عشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات العالم، التي لا تزال تتصدرها بلجيكا.

وتصدرت تونس تصنيف المنتخبات العربية، بحلولها بالمركز 29 عالميا، بينما حلت بطلة أفريقيا، الجزائر، بالمركز 38، وخلفها المغرب بالمركز 39، ومصر بالمركز 49.

وظهر رباعي المنتخبات العربية الأفريقية كممثلين وحيدين للعرب في التصنيف، داخل قائمة أفضل 50 منتخبا في العالم.

ومن ناحية أخرى، تخاطر ألمانيا الفائزة بكأس العالم عام 2014 بالتواجد في التصنيف الأوروبي الثاني، ومواجهة منافسين أشد في المجموعات المؤهلة لكأس العالم 2022، باحتلالها المركز الحادي عشر بين منتخبات أوروبا.