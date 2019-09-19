  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:56 م
بحث متقدم
أرشيفية

صدمة قوية للأهلي قبل مباراة السوبر

الأميرة إسماعيل

الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

أرشيفية

40 حزبًا سياسيًا يعلن دعمه للجيش المصري والسيسي

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

أرشيفية

سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية قاسية

البدري

رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أرشيفية

هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها

العقيد تركي المالكي

«التحالف» يعلن تدمير زورقًا مفخخًا أطلقه الحوثيون

بلجيكا تتصدر تصنيف «الفيفا» ومصر تحتل هذا المركز

الرياضة

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

دبي تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا في هذا الأمر

#

مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل في «القوة الجوية»

#

السعودية تحتل هذا المركز في تصنيف إماراتي

#

جامعة القاهرة تحتل مركزًا متقدمًا بتصنيف الصين

ألمانيا

مصر

بلجيكا

تصنيف الفيفا

تونس

تراجعت ألمانيا مركزا واحدا لتحل في المرتبة السادسة عشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات العالم، التي لا تزال تتصدرها بلجيكا.

وتصدرت تونس تصنيف المنتخبات العربية، بحلولها بالمركز 29 عالميا، بينما حلت بطلة أفريقيا، الجزائر، بالمركز 38، وخلفها المغرب بالمركز 39، ومصر بالمركز 49.

وظهر رباعي المنتخبات العربية الأفريقية كممثلين وحيدين للعرب في التصنيف، داخل قائمة أفضل 50 منتخبا في العالم.

ومن ناحية أخرى، تخاطر ألمانيا الفائزة بكأس العالم عام 2014 بالتواجد في التصنيف الأوروبي الثاني، ومواجهة منافسين أشد في المجموعات المؤهلة لكأس العالم 2022، باحتلالها المركز الحادي عشر بين منتخبات أوروبا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق صادم لرضا عبد العال عن تدريب البدري للمنتخب
» مقتل عشرات المدنيين إثر قصف جوي أمريكي على باكستان
» الكشف عن مكان دفن زين العابدين بن علي
» أمريكا تؤكد سعيها لحل سلمي وتندد بتهديدات إيران
» بلجيكا تتصدر تصنيف «الفيفا» ومصر تحتل هذا المركز
» استقالة جماعية لرؤساء الجامعات في السودان
» هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها
» «إندبندنت»: مقاتلات سعودية تقصف أهدافًا إيرانية
» «إيهاب جلال» يعتذر عن عدم تدريب مصر
» «التحالف» يعلن تدمير زورقًا مفخخًا أطلقه الحوثيون
» بعد أرامكو.. بيان شديد اللهجة من المملكة للرد على إيران

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية