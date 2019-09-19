  • الخميس 19 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:56 م
بحث متقدم
أرشيفية

صدمة قوية للأهلي قبل مباراة السوبر

الأميرة إسماعيل

الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

أرشيفية

40 حزبًا سياسيًا يعلن دعمه للجيش المصري والسيسي

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

أرشيفية

سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية قاسية

البدري

رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أرشيفية

هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها

العقيد تركي المالكي

«التحالف» يعلن تدمير زورقًا مفخخًا أطلقه الحوثيون

بـ«البرقع».. وصلة رقص مثيرة لـ«حليمة بولند»

الصفحة الأخيرة

حليمة بولند
حليمة بولند

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

إعفاء الأمين العام لـ«العليا للانتخابات الجزائرية» تفاصيل مثيرة

#

وصلة رقص "ساخنة" لـ فيفي عبده.. ومتابعون: "حللي مخدرات"

#

موجة سخرية بسبب وصلة رقص لـ"رونالدو" بإعلان تجارى

#

صورة مثيرة لـ "ليندسي لوهان" تثير التساؤل عن علاقتها بـ محمد بن سلمان

الكويت

وصلة رقص

مثيرة

حليمة بولند

أثارت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، الكثير من الجدل، بعد نشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي على “سناب شات”.

تداول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، ما تسبب في ضجة كبيرة، ولاحقتها العديد من الانتقادات، خاصة مع فستانها الضيق ورقصها المثير.

ارتدت حليمة بولند فستانا ضيقا مع البرقع على وجهها، وأدت حركات راقصة على نغمات إحدى الأغنيات.

وتسببت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، في إثارة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن شريط الفيديو قد نشر وهي ترتدي البرقع، وهو ما اعتبره البعض منافي للحشمة، أو كونه يتعارض مع العادات والتقاليد البدوية السعودية خاصة والعربية عامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق صادم لرضا عبد العال عن تدريب البدري للمنتخب
» مقتل عشرات المدنيين إثر قصف جوي أمريكي على باكستان
» الكشف عن مكان دفن زين العابدين بن علي
» أمريكا تؤكد سعيها لحل سلمي وتندد بتهديدات إيران
» بلجيكا تتصدر تصنيف «الفيفا» ومصر تحتل هذا المركز
» استقالة جماعية لرؤساء الجامعات في السودان
» هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها
» «إندبندنت»: مقاتلات سعودية تقصف أهدافًا إيرانية
» «إيهاب جلال» يعتذر عن عدم تدريب مصر
» «التحالف» يعلن تدمير زورقًا مفخخًا أطلقه الحوثيون
» بعد أرامكو.. بيان شديد اللهجة من المملكة للرد على إيران

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية