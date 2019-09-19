  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم
ملاك الحسيني

استدعاء إعلامية سعودية لترويجها لجهاز خطير

أرشيفية

هبوط عام لـ «الدولار» أمام «الجنيه» في كل البنوك

أرشيفية

صدمة قوية للأهلي قبل مباراة السوبر

أرشيفية

40 حزبًا سياسيًا يعلن دعمه للجيش المصري والسيسي

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية قاسية

البدري

رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أرشيفية

هتك عرض مصرية في الكويت داخل مكتب عملها

أرشيفية

سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها

عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري

السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر

هبوط عام لـ «الدولار» أمام «الجنيه» في كل البنوك

مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

#

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

#

انخفاض جديد لـ"الدولار" أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

#

بعد انتهاء العيد.. الدولار يعاود الارتفاع أمام الجنيه

الدولار

الجنيه

سعر الدولار

واصل سعر الدولار الأمريكي انخفاضه، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر في 10 بنوك، بمقدار ستة قروش دفعة واحدة وذلك مقارنة بمستوي سعر صرف العملة الخضراء صباح اليوم.

وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بواقع 3 قروش في البنك الأهلي المصري حيث سجل 16.26 جنيه للشراء، مقابل 16.36 جنيه للبيع، وانخفضت العملة الأمريكية بمقدار 4 قروش في بنك مصر حيث تراجع إلى 16.26 جنيه للشراء، مقابل 16.36 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر صرف العملة الأمريكية في مواجهة الجنيه المصري بمقدار 3 قروش في البنك التجاري الدولي CIB حيث سجل 16.23 جنيه للشراء، مقابل 16.33 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس تراجع سعر صرف الدولار بمقدار قرشين عن التعاملات الصباحية حيث سجل 16.24 جنيه للشراء، مقابل 16.34 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية تراجع سعر الدولار بمقدار 3 قروش حيث سجل 16.24 جنيه للشراء، مقابل 16.34 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار بمقدار 3 قروش في البنك العربي الأفريقي حيث سجل 16.25 جنيه للشراء، مقابل 16.35 جنيه للبيع، أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي فقد انخفض سعر الدولار الأمريكي بمقدار 6 قروش دفعة واحدة عن التعاملات الصباحية حيث سجل 16.25 جنيه للشراء، مقابل 16.35 جنيه للبيع.

وفى بنك التعمير والإسكان تراجع سعر الدولار 4 قروش حيث سجل 16.25 جنيه للشراء، مقابل 16.35 جنيه للبيع، وفى بنك البركة تراجع سعر الورقة الخضراء بمعدل 3 قروش حيث سجل 16.27 جنيه للشراء، مقابل 16.37 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد الصورة.. فيديو جديد لترودو يثير ضجة في كندا
» انطلاق مهرجان "الجونة" السينمائي بمشاركة 40 دولة
» الجبير: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف "صارم" تجاه إيران
» مقتل خمسة مدنيين بانفجار حافلة قرب الحدود السعودية
» الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»
» تعليق صادم لرضا عبد العال عن تدريب البدري للمنتخب
» مقتل عشرات المدنيين إثر قصف جوي أمريكي على باكستان
» الكشف عن مكان دفن زين العابدين بن علي
» أمريكا تؤكد سعيها لحل سلمي وتندد بتهديدات إيران
» بلجيكا تتصدر تصنيف «الفيفا» ومصر تحتل هذا المركز
» استقالة جماعية لرؤساء الجامعات في السودان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية