مقتل قائد بالتحالف العربي و4 جنود سعوديين ويمنيين

19 سبتمبر 2019 - 11:30 م

قتل قائد عسكري في التحالف العربي باليمن، وعدد من الجنود السعوديين واليمنيين، أثناء مهمة عسكرية في محافظة حضرموت شرقي البلاد.



جاء ذلك في بيان صادر عن السلطات المحلية بحضرموت، وقيادة المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني

وذكر البيان، الذي وصل الأناضول نسخة منه، أن "العقيد الركن بندر بن مزيد مقبول العتيبي (سعودي)، قائد قوات التحالف بوادي وصحراء حضرموت، قتل في منطقة في وادي بن علي، التابع لمديرية شبام بحضرموت".

وأوضح أن الحادثة وقعت "إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تفكيك شبكة عبوات في وسط الوادي زرعتها عناصر الشر والإرهاب والتخريب".



وأشار البيان، إلى أن الحادث أسفر كذلك عن مقتل جنديين سعوديين من قوات التحالف، وجنديين من قيادة المنطقة العسكرية الأولى التابع للجيش اليمني.



كما أدى الحادث إلى إصابة 6 آخرين، من بينهم رئيس أركان إحدى كتائب قيادة المنطقة الأولى، حسب البيان.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري رفيع، للأناضول، إن "أبو نواف"، قائد التحالف في وادي وصحراء المحافظة، قتل مع مجموعة من جنود المنطقة العسكرية الأولى أثناء مهمة عسكرية بمديرية "شبام".

وأوضح المصدر، مفضلًا عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن القائد العسكري يحمل الجنسية السعودية.

وتتواجد في قيادة المنطقة العسكرية الأولى الواقع مقرها بمدينة سيئون في حضرموت، قوات سعودية سبق أن شاركت في هجمات ضد مطلوبين من تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، بحسب الجيش اليمني.

والإثنين الماضي، انعدلت مواجهات بين الجيش اليمني مدعوما بقوات التحالف العربي (قوات سعودية)، أثناء ملاحقة مطلوبين أمنيا بشبام، بحسب مصدر عسكري للأناضول.

ومنذ سنوات تتعرض قوات المنطقة العسكرية الأولى وقوات الأمن بوادي حضرموت، لعمليات وهجمات يشنها تنظيما "القاعدة" و"داعش" الإرهابيان.

وخلال الأشهر الأخيرة، أطلقت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، المطالب بانفصال جنوب اليمن، تهديدات تتوعد بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت.