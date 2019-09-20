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حكومة تونس: سنستجيب لمطلب دفن بن علي في تونس

عرب وعالم

الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي
الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

المصريون ووكالات

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أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنها ستستجيب لطلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على في تونس في حال طلبت عائلته ذلك، وفق ما صرح به مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مساء الخميس.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.
وتوفي بن على، الذي حكم تونس منذ نوفمبر 1987 حتى يناير 2011، في السعودية، التي لجأ إليها بعد أن أطاحت به ثورة شعبية.

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