» حكومة تونس: سنستجيب لمطلب دفن بن علي في تونس

20 سبتمبر 2019 - 12:00 ص

أكدت رئاسة الحكومة التونسية أنها ستستجيب لطلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن على في تونس في حال طلبت عائلته ذلك، وفق ما صرح به مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، مساء الخميس.



وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.

