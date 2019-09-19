  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:03 ص
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة": "السادات أعظم قائد في القرن العشرين"

توفيق عكاشة

تعليق ناري لـ"عكاشة" على استهداف "أرامكو" السعودية

إيهاب جلال

الكشف تفاصيل استبعاد إيهاب جلال من تدريب المنتخب

جثة

مصرع عروسين ليلة زفافهما بسوهاج بسبب هذا الامر المثير

رانيا علواني

رانيا علواني تكشف حقيقة أزمتها مع جماهير النادي الأهلي

قوات التحالف العربي باليمن

مقتل قائد بالتحالف العربي و4 جنود سعوديين ويمنيين

ملاك الحسيني

استدعاء إعلامية سعودية لترويجها لجهاز خطير

أرشيفية

هبوط عام لـ «الدولار» أمام «الجنيه» في كل البنوك

أرشيفية

صدمة قوية للأهلي قبل مباراة السوبر

أرشيفية

40 حزبًا سياسيًا يعلن دعمه للجيش المصري والسيسي

بالفيديو..

الكشف تفاصيل استبعاد إيهاب جلال من تدريب المنتخب

آخر الأخبار

إيهاب جلال
إيهاب جلال

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«إيهاب جلال» يعتذر عن عدم تدريب مصر

#

خوفا من صلاح .. استبعاد هذا النجم من تدريب منتخب مصر

#

بيان رسمي.. «البدري» يوضح حقيقة تدريب الزمالك

#

ماذا قالت الصحف العالمية عن استبعاد «وردة» من معسكر الفراعنة؟

قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، إن منتخب مصر حافظ على تصنيفه خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN".
وأضاف "الخطيب"، أن مصر لديها أجندة دولية مزدحمة يوم 7 أكتوبر المقبل، ويجب على اتحاد الكرة المصري وكذلك حسام البدري المدير الفني للمنتخب بمخاطبة المنتخبات الأوروبية من أجل إجراء لقاء ودي ولو بالمحليين، موضحًا أنه يجب إخطار المنتخبات الأوروبية قبل المباراة بـ 15 يوما، وبالتالي فإن آخر موعد للمخاطبة غدًا.
وأشار إلى أن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري كان هناك أكثر من قصة حوله، حيث كان يتمسك بجهاز معاون معين حال توليه كمدير فني للمنتخب، كما أنه كان شرط جزائي للنادي المصري يقدر بـ 3 ملايين جنيه، وكان هذا شبه عائق، مؤكدًا أن جلال أبلغ رئيس نادي المصري باستمراره كمدير فني للنادي وأنه اعتذر عن تدريب المنتخب.
وتابع: "الكلام ده حصل بداية اليوم وكان مؤشر لخروج إيهاب جلال من الصورة، البعض اتجه بشكل كبير لحسن شحاتو حيث كان الأوفر حظًا في هذا التوقيت لأنه اسم كبير وخبرة كبيرة في فترة حرجة جدًا، لكن من وقع عليه الاختيار هو حسام البدري".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان هام من ايهاب جلال يكشف فيه الحقائق
» الكاف يعلن تأجيل مباراة السوبر الأفريقي لأجل غير مسمى
» حكومة تونس: سنستجيب لمطلب دفن بن علي في تونس
» رئيس شعبة الأدوية: هذه حقيقة اختفاء حبوب منع الحمل
» سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها
» السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر
» بعد الصورة.. فيديو جديد لترودو يثير ضجة في كندا
» انطلاق مهرجان "الجونة" السينمائي بمشاركة 40 دولة
» الجبير: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف "صارم" تجاه إيران
» رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر
» الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية