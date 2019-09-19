تعليق ناري لـ"عكاشة" على استهداف "أرامكو" السعودية

19 سبتمبر 2019 - 10:00 م

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه حادث مأساوي، وكان مخطط له، حيث أن شركة أرامكو تمثل العمود الفقري لاحتياجات العالم النفطية.



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه لا بد أن يكون هناك منصات دفاعية تحمي سماء شركات أرامكو، أو ردارات لحماية أهداف الشركة، وتعوق وصول أي عدو لمعامل الشركة، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك أيضا قبة حديدة تحمي الشركة، معقبا: "أنا صُعقت لما عرفت أن الحاجات دي مش موجودة".



وأضاف أن العرب جميعا وبلا استثناء يحتاجون أن يعيدوا النظر في فلسفتهم الإدارية، معتبرا أن ذكاء العرب قد تراجع، حيث أن ما حدث في معملي شركة أرامكو يعد بلاء، متابعا: "أنا حزين بقالي كذا يوم بسبب شركة أرامكو".



ووصف الفلسفة الإدارية للعرب بـ"الغريبة"، مؤكدا أن هناك خطة تستهدف استنزاف موارد المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، ودول الخليج بصفة عامة، متمنيا أن يكون الوضع بين الدول العربية هادئة، وتنتهي الأزمة اليمنية.









