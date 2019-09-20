"عكاشة": "السادات أعظم قائد في القرن العشرين"

20 سبتمبر 2019 - 12:50 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تمتلك أكبر جيش في المنطقة، ولولا الجيش ما كانت مصر حققت أنجازتها، مشيرًا إلى أنه عندما عبر الجيش المصري خط بارليف، وحقق النصر في حرب أكتوبر، أعطى للرئيس محمد أنور السادات قوة أن يسترد ما تبقى من أرض دون إراقة دماء.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس الراحل السادات، أعظم قائد في القرن العشرين، معتبرا أن الحزن عند اغتيال اللرئيس السادات لم يكن متوافقا مع حجمه، معقبا: "إحنا جهلة ولازم نعترف".

وأكد أن الجيش المصري مليىء بالرموز منهم الجمسي، ومحمد حسني مبارك، وسعدالدين مأمون، واصفا إياهم بأباطرة الحرب في العالم، مضيفا أن الجيش المصري هو الجيش الوحيد على الأرض الذي خاض نحو 1400 حرب.



وأَضاف "عكاشة": "نحن عاشقون لقواتنا المسلحة، فهى درع وسيف الشعب المصري"، مشيرًا إلى أن الشعب المصري جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، والشعب المصري جزء لاي يتجزأ من القواات المسلحة، منوها بأن جهاز المخابرات المصرية يمثل أعصاب الدولة المصرية.

