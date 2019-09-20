أول تعليق من "البدرى" بعد تولى تدريب الفراعنة

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عبر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، عن سعادته بتولى القيادة الفنية للفراعنة قائلاً: "أشكر الله على منحى هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير".

وقال "البدري": "منذ هذه اللحظة أعاهد الله ومصر حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم، الذي يستحق منا جمعيا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل".

وأكد المدير الفني، تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، من أجل عبور هذه المرحلة، وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم.


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