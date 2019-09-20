  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:35 ص
بحث متقدم
فنانة كويتية

هجوم شرس على فنانة كويتية .. لن تتخيل السبب

اطلاق نار

قتيل ومصابان في إطلاق نار بمحيط البيت الأبيض

أحمد الفيشاوي وزوجته

"الفيشاوي" يتبادل القبلات مع زوجته في مهرجان الجونة

"الإفتاء"

سؤال غير متوقع.. والإفتاء تعالجه بهذا الرد

ناسا

رسائل مسربة تكشف فضيحة مدوية في ناسا

حسام البدري

أول تعليق من "البدرى" بعد تولى تدريب الفراعنة

كاردشيان

علقة ساخنة لوالدة كيم كاردشيان علي يد حراس ابنتها

الدولار

الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك

مرتضى منصور يهدد بعدم خوض السوبر الافريقي لهذا السبب

رياح مثيرة للأتربة

"الأرصاد" تحذر: شبورة ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

شاهد..

علقة ساخنة لوالدة كيم كاردشيان علي يد حراس ابنتها

الصفحة الأخيرة

كاردشيان
كاردشيان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. مذيعة بالراديو تتلقى علقة ساخنة من زوجها

#

مفاجأة مدوية في قضية مقتل "كيم كاردشيان" الباكستانية

#

شاهد.. علقة ساخنة لحسناء الكويت على يد زوجها بسبب حبيبها السابق

#

شاهد..«علقة موت» لكويتي على يد شرطة بريطانيا

الضرب

والدة

كاردشيان

الحراس

كريس جينر

تعرضت كريس جينر والدة والدة نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان لإصابة في رقبتها، حيث كشف مقطع فيديو متداول تعرضها للضرب من قِبل حراس الأمن في منزل ابنتها، بعد أن قاموا بطرحها أرضا.

وظهر في الفيديو كيم وهي تتلقى اتصالا من شقيقتها كلوي تخبرها أن حراس الأمن في منزلها قد اعتدوا بالضرب على والدتها وأصابوها إصابة بليغة في رقبتها.

وقالت كلوي خلال الاتصال أن السبب الذي دفع حراس الأمن لفعل ذلك أن كريس دخلت المنزل من الخلف وليس من المكان الذي يجدر بها الدخول منه، رغم إخبار كلوي لها أن تدخل من الباب الأمامي، فتعامل حراس الأمن مع الوالدة باعتبارها غريبة على المنزل. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان هام من ايهاب جلال يكشف فيه الحقائق
» الكاف يعلن تأجيل مباراة السوبر الأفريقي لأجل غير مسمى
» حكومة تونس: سنستجيب لمطلب دفن بن علي في تونس
» رئيس شعبة الأدوية: هذه حقيقة اختفاء حبوب منع الحمل
» سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها
» السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر
» بعد الصورة.. فيديو جديد لترودو يثير ضجة في كندا
» انطلاق مهرجان "الجونة" السينمائي بمشاركة 40 دولة
» الجبير: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف "صارم" تجاه إيران
» رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر
» الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية