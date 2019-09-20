سؤال غير متوقع.. والإفتاء تعالجه بهذا الرد

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الإفتاء

العادة السرية

عويضة عثمان


وجه متابع للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي سؤالا جاء فيه: "ما حكم ممارسة العادة السرية وكيف يمكن الإقلاع عنها".

 ومن جهته رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بلجنة الإفتاء المصرية، قائلا: "إنه لا يجوز استفراخ الشهوة إلا في الحلال، ولابد من حفظ الفروج".

 وأوضح، أن الإقلاع عن العادة السرية، يكون بالالتزام بالصلاة خاصة صلاة الفجر، التي تؤثر تأثيرا شديدا في جعل الإنسان متعلق بالله، وعدم النظر لما يثير الشهوة، مثل الأفلام الإباحية المحرمة التي تدفع الشباب للإقبال على العادة السرية، واستحضار نظر الله إليك، وأن يشغل نفسه بعمل طيب، أو بممارسة الرياضة.

و أضاف أمين الفتوى بلجنة الإفتاء المصرية، قائلا : "نحن نحتاج للشباب أن يكونوا سليمي العقل وفي قوة لبناء الوطن، وهذه الأشياء تضعف الأبدان".

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