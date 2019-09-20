  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:34 ص
بحث متقدم
فنانة كويتية

هجوم شرس على فنانة كويتية .. لن تتخيل السبب

اطلاق نار

قتيل ومصابان في إطلاق نار بمحيط البيت الأبيض

أحمد الفيشاوي وزوجته

"الفيشاوي" يتبادل القبلات مع زوجته في مهرجان الجونة

"الإفتاء"

سؤال غير متوقع.. والإفتاء تعالجه بهذا الرد

ناسا

رسائل مسربة تكشف فضيحة مدوية في ناسا

حسام البدري

أول تعليق من "البدرى" بعد تولى تدريب الفراعنة

كاردشيان

علقة ساخنة لوالدة كيم كاردشيان علي يد حراس ابنتها

الدولار

الدولار يواصل تراجعه ليسجل هذا الرقم

مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك

مرتضى منصور يهدد بعدم خوض السوبر الافريقي لهذا السبب

رياح مثيرة للأتربة

"الأرصاد" تحذر: شبورة ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

للمرة الثانية..

"الفيشاوي" يتبادل القبلات مع زوجته في مهرجان الجونة

الصفحة الأخيرة

أحمد الفيشاوي وزوجته
أحمد الفيشاوي وزوجته

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شاهد فستان رانيا يوسف الجرئ في مهرجان الجونة

#

مسيرة في غزة تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين بإسرائيل

#

هذه آخر تطورات حالة فاروق الفيشاوي

#

مقتل جنديين إيرانيين خلال التصدي لقوات أجنبية اقتحمت الحدود

من جديد، أثار الفنان أحمد الفيشاوى الجدل في مهرجان الجونة، حيث قام بتقبيل زوجته ندى الكامل على الملأ وأمام الجمهور.

 وشهد الجمهور  أحمد الفيشاوي وندى الكامل في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة وهما يتبادلان القبلات الجمور على السجادة الحمراء.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمى لم يتم الكشف عن هويته.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان هام من ايهاب جلال يكشف فيه الحقائق
» الكاف يعلن تأجيل مباراة السوبر الأفريقي لأجل غير مسمى
» حكومة تونس: سنستجيب لمطلب دفن بن علي في تونس
» رئيس شعبة الأدوية: هذه حقيقة اختفاء حبوب منع الحمل
» سر الوصية الثانية لـ«بن على» التي لم يعلن عنها
» السودان: سحب قواتنا من اليمن متوقف على هذا الأمر
» بعد الصورة.. فيديو جديد لترودو يثير ضجة في كندا
» انطلاق مهرجان "الجونة" السينمائي بمشاركة 40 دولة
» الجبير: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف "صارم" تجاه إيران
» رسميًا.. «حسام البدري» مديرًا فنيًا لمنتخب مصر
» الأميرة إسماعيل تعتذر لـ«السيسي»:«مكنتش في وعيي»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية