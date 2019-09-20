هجوم شرس على فنانة كويتية .. لن تتخيل السبب

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تعرضت الممثلة والإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله، لانتقادات لاذعة، بعدما كشفت التمارين القاسية التي تقوم بها، وتلقيها على يد رجل .

وذكرت "فاطمة"  في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستجرام” أنها قررت متابعة تمارين الدفاع عن النفس، مضيفة أنها تحب الفتاة القوية.

وعلقت: “أحب البنت تكون ريال… فيها قوة وعنفوان الشباب”، متابعة أنها لم تتمكن مؤخراً من ممارسة التمارين بسبب انشغالاتها المهنية، لافتة إلى أنها تتمتع بالقوة وتحمل الأشياء الثقيلة.

وختمت بأنها تحب أن تكون قوية.. وأثبتت ذلك في فيديو آخر تم نشره لاحقاً، حيث  ظهرت برفقة المدرب وهي تحمله وتلقي به أرضاً.

وحقق هذا الفيديو أكثر من 192 ألف مشاهدة على أحد تلك الحسابات، لكنها تعرضت للانتقادات بسبب تلقيها التمارين على يد رجل.



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