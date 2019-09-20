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وزير ينشر صورة إباحية عبر «فيس بوك»

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وكالات - سارة أشرف

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وزير

صور

المغرب،

إباحية

وقع وزير التشغيل والإدماج المهني المغربي محمد يتيم، في خطأ فادح، بنشره صورة إباحية على حسابه  "فيس بوك" من هاتفه، يبدو أنه كان يحتفظ بها في أرشيفه الخاص.

وذكر موقع "زنقة 20" المحلي الذي أورد الخبر، أن يتيم سارع إلى حذف الصورة بعد فترة قصيرة من نشرها.

وبحسب الموقع ذاته، نشرت وزارة الشغل والإدماج المهني، بيانًا توضيحيًا باسم الوزير محمد يتيم، حول الواقعة.

وقال البيان إن الوزير يتيم فوجئ هو وأعضاء بديوانه باتصالات من بعض المتابعين له من أصدقاء صفحته، ينبهونه فيها على نشر صورة مخلة في فيسبوك.

وأضاف أن الوزير يؤكد أن لا علاقة له بالصورة المتداولة، وأنه وقت نشرها كان منشغلًا في عمله.

والوزير الذي يعتبر من قيادي حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة المغربية، سبق أن استهدفته الكثير من الانتقادات العام الماضي، بسبب علاقة غرامية خارج مؤسسة الزواج.

وانتشرت صور له وهو يتجول مع ممرضته الحسناء التي تصغره بسنوات في شوارع باريس، رغم أنه متزوج ورب أسرة.

وقال أعضاء في الحزب حينها إنها خطيبته، وسيرتبط بها رسميًا فور حصول الطلاق مع زوجته.


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