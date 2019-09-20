  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
تحية كاريوكا

لن تصدق عدد زيجات تحية كاريوكا..طيار الملك فاروق أبرزها

الدكتور هشام مخلوف، رئيس جمعية الديمجرافيين المصريين للدراسات السياسية

هشام مخلوف: الإخوان سبب الزيادة السكانية

الحريري و ماكرون

أرقام خيالية.. منحة فرنسية لـ " لبنان"

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تكشف تفاصيل مرضها الخطير

توفيق عكاشة

لأول مرة.. عكاشة يكشف سبب إيقاف أنس الفقي لبرنامجه

حمدي رزق

حمدي رزق: "اللي معاه السيسي ميخفش"

الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق

النمنم: "إحنا في حرب والحياد خيانة "

ارشيف

"تويتر" يعلق صفحة " سعود القحطاني"

القوات البحرية الكويتية

تطور سريع.. البحرية الكويتية تقوم بهذا الأمر

ترامب

ماذا تفعل الـ 20 دولارا في جيب ترامب.. صورة تكشف المفاجأة

داعية: ربنا أمرنا بدعم السيسى لأنه من الصادقين

الحياة السياسية

الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي
الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إعلامى شهير يدافع عن حلا شيحة: "بقينا أعلى من ربنا"

#

داعية سعودي شهير: من يُحرم الحفلات والرقص «داعشي»

#

الرئيس يشهد حفل تخرج الكليات العسكرية

#

داعية يفض غشاء بكارة 9 من طالباته داخل مسجد

السيسي

دي إم سي

رمضان عفيفي



أكد الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي، أن الله أمرنا في كتابه العزيز بالتقوى الله ونكون مع الصادقين، مستشهدًا بقول الله تعالى: "اتقوا الله وكونوا مع الصادقين".

وأضاف عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية" دي إم سي"،قائلا : "ومصداقًا لما أمرنا به الله أن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه من الصادقين .

وتابع الداعية الإسلامي ،:" إحنا مصدقينك ومعاك ضد المؤامرات التى تحاك ضد بلدنا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأعلى للشئون الإسلامية": الشيوخ خالفوا الرسول وقت دعوته
» صادم.. يغتصب نجلته بمساعده أشقائه
» كيم كارداشيان تكشف تفاصيل مرضها الخطير
» تويتر يغلق 4258 حسابا إماراتيا
» رانيا يوسف تثير ضجة جديدة علي مواقع التواصل بفستان الجونة
» حادث "سرقة" مروع في الرياض.. والشرطة تتدخل
» التحالف العربي يعلن عن بدء عملية عسكرية نوعية
» استقرار أسعار الذهب
» بــ "قميص رجالي وإطلالة جريئة"..فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» مأزق إسرائيلي.. هل يشارك غانتس رئاسة الوزراء مع نتنياهو
» فنان كويتي شهير يعتزال الغناء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:22 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية