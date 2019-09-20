داعية: ربنا أمرنا بدعم السيسى لأنه من الصادقين

20 سبتمبر 2019 - 09:36 ص





أكد الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي، أن الله أمرنا في كتابه العزيز بالتقوى الله ونكون مع الصادقين، مستشهدًا بقول الله تعالى: "اتقوا الله وكونوا مع الصادقين".



وأضاف عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية" دي إم سي"،قائلا : "ومصداقًا لما أمرنا به الله أن ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه من الصادقين .



وتابع الداعية الإسلامي ،:" إحنا مصدقينك ومعاك ضد المؤامرات التى تحاك ضد بلدنا".

