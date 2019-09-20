ترامب: هذا كثير.. البحرين تمتلك 700 مليار دولار

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700 مليار دولار

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب  في مقطع فيديو انتشر على "يوتيوب" قبل أيام، خلال لقائه ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة في واشنطن.

وبحسب الفيديو فقد توجه ترامب خلال اللقاء إلى ضيفه بالقول: "جيد، ولي عهد البحرين يملك 700 بليون دولار والسنة المقبلة 718 بليون والسنة التي بعدها 738 بليون دولار.. وهذا مال كثير والبحرين تملك الكثير من المال".

وجاء رد ولي عهد البحرين  على الرئيس الأمريكي بالقول: "نعم هذا المال كثير".


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