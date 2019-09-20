مؤثر.. هذا ما فعله " كلب" مع آخر مات بطريق عام

20 سبتمبر 2019 - 09:55 ص

تشتهر " الكلاب" بالوفاء ليس فقط مع أصدقائها من البشر ولكن أيضا فيما بينها،و هناك العديد من الأمثلة عن هذه المواقف.

وقعت حادثة مؤثّرة في الصين تؤكّد من جديد مدى الوفاء الذي تتمتّع فيه الكلاب ليس لأصحابها فحسب بل بين بعضها البعض.

وانتشر مقطع فيديو، الاثنين الماضي، يظهر كلباً ينتظر 3 ساعات وسط الشارع، كي يأتي إنسان ما ليرى ما حلّ بصديقه الكلب الآخر بعد أن دهسه سائق بسيارته ثمّ تابع طريقه وكأنّ شيئا لم يكن.

ولم يتبرع أحد ويتقدم، لا من المارة ولا ممن كانوا مارين بالسيارات في شارع رئيسي بمدينة Kaili الواقعة في مقاطعة Guizhou بجنوب غربي الصين، وفقاً لما ذكرته وكالة "China News " للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الكلب المدهوس مات مضرّجاً بما صنعه الإنسان من عجلات.

وفي الخبر ذكرت "وكالة الصين للأنباء" أيضاً، أن الكلبين كانا صديقين، يلعبان دائماً في منطقة الدهس ذاتها، إلا أنّ صاحب المدهوس كان رجلاً متقاعداً وكبيراً بالسن، لكنها لم تذكر شيئا عن صاحب الذي انتظر 3 ساعات وهو قريب متر واحد تقريباً من صديقه النازف في الشارع، إلى أن لفظ الصديق أنفاسه.

واتصل أحد المارة بدائرة المرور، ليخبرها أن كلباً ميتاً يعرقل السير، فأسرعوا ونقلوه إلى مقبرة للحيوانات.