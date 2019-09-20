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الجبير محذرا : التهاون مع إيران سيؤدي لهذا الأمر

الحياة السياسية

عادل الجبير
عادل الجبير

علي محمود

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حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير من أن التهاون مع إيران سيشجعها على شن المزيد من الهجمات في المستقبل.

وقال الجبير عبر حسابه على موقع تويتر إن "التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية"، مضيفا أن "لذلك آثارا  تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة".

وأشارالجبير في سلسلة تغريدات نشرها باللغتين العربية والإنجليزية إلى أن "استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية...يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية".

وطالب الجبير المجتمع الدولي بالتصدي لما سماه بـ"سياسات إيران التخريبية".

وتبحث الولايات المتحدة مع السعودية وحلفاء آخرين من الخليج الردود الممكنة على هجوم استهدف منشآت نفطية سعودية يوم السبت الماضي.

وتنفي طهران اتهامات لها بالوقوف وراء الهجوم الذي وصفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه "عمل حربي" ضد المملكة. وقال الحوثيون إنهم مسؤولون عن تنفيذ الهجوم.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن ثمة مشاورات بين مسؤولين أمريكيين وسعوديين حول سبل تأمين المملكة من الأخطار التي قد تتعرض لها من المنطقة الشمالية بعد الهجوم الأخير.

وكانت واشنطن قد أعلنت أنها تسعى لتشكيل تحالف ضد التهديدات الإيرانية في منطقة الخليج.

وحذرت طهران من مخاطر نشوب "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها سترد بشكل قاس على أي هجوم تتعرض له.


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