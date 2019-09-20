» التحالف العربي يعلن عن بدء عملية عسكرية نوعية

20 سبتمبر 2019 - 10:46 ص

قال التلفزيون السعودي إن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن عن بدء شن عملية عسكرية شمال محافظة الحديدة في اليمن ضد أهداف عسكرية.

وطالب التحالف المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء أمس الخميس، إحباط هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، إن "الحوثيين شنوا هجوما عنيفا على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.