حمدي رزق: "اللي معاه السيسي ميخفش"

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الجيش

الإخوان

صدى البلد

حمدي رزق



قال الإعلامي والكاتب الصحفي حمدي رزق، إن الجيش المصري على الحدود المصرية يحمل السلاح لحماية مصر، معقبا :" جنود الجيش المصري أبطال، رغنم تعرضهم لحملة عنيفة جدًا.

وأضاف "رزق"، خلال تقديم برنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" ، بأن هذه الهجمة ليست وليدة اليوم، وليست ابنة اللحظة، ولم تختمر أمس، ولكن هذه الهجمة منظمة وعنيفة منذ عام 2011، وذروتها كانت في عام 2013، وفي كل مرة يثق هذا الشعب العظيم في هذا الجيش العظيم.

وأكد الإعلامي، أن العلاقة بين الجيش المصري والشعب المصري ليست اعتيادية بل علاقة استثنائية، موضحًا أن الجيش المصري خرج من الشعب، والجيش المصري عبارة عن جنود مجندة في حب مصر، لافتًا إلى أن طوابير الكليات العسكرية والشرطية أطول طوابير في التاريخ".

وتابع "رزق"،: "عندما يطلب الجيش المصري متطوعين يتطوع له المصريون بالآلاف، لا يوجد بيت مصري يخلو من مجند أو ضابط أو شهيد، معقبا :" اللي معاه الجيش و رئيس مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي ميخفش ".

وأردف،: "مصر تزف الشهداء بالزغاريد وبالتالي إللي معاه جيش زي ده وإللي وراه جيش زي ده لا يخشى أبدًا على الإطلاق، جيشنا جيش الشرف والأمانة والجندية والكرامة، والله أعلم مصر كانت هتبقى فين لولا هذا الجيش، ولكن عناية الله وهبتها بهذا الجيش"، موضحًا أن الجيش المصري جيش قوي ومصنف عالميًا ولذلك مستهدف.

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