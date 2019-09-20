» حادث "سرقة" مروع في الرياض.. والشرطة تتدخل

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الرياض

حادثة سرقة

رصدت كاميرا مراقبة حادث مروع لسقوط سيدة متقدمة في السن على الأسفلت بعد تعرضها لمحاولة سرقة حقيبتها أثناء سيرها في الشارع بالرياض فيما فر الجناة بسيارة بيضاء.

وقد نجحت الجهات الأمنية بالرياض، في القبض على شابين أقدما على محاولة سرقة شنطة امرأة متقدمة في السن؛ مما أدى إلى سقوطها على الأسفلت، بحسب صحيفة "سبق".

وكانت كاميرات مراقبة قد وثّقت محاولة السرقة وسقوط المرأة؛ فيما نجحت الجهات الأمنية في القبض على الشابين. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المرأة نجت من الحادثة.


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