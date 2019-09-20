» صادم.. يغتصب نجلته بمساعده أشقائه

20 سبتمبر 2019 - 11:10 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل وشقيقيه بعدما اتهمتهم نجلة الأول بالتعدى عليها جنسياً لمدة 9 أشهر بنطاق قسم شرطة كرداسة.

كان الرائد إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة قد تلقى بلاغا من سارة عاطف في العقد الثاني من عمرها، تفيد بتعرضها للاعتداء الجنسي من قبل والدها وأعمامها الإثنين لمدة 9 أشهر كاملة من خلال إجبارها على خلع ملابسها وملامسة أماكن حساسة في جسدها والتحرش بها واغتصابها، وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهمين وهم والد الفتاة عامل في العقد السادس من عمره، و "عبدالله م" سائق شقيق المتهم الأول وعم المجني عليها، و"سمير. م" خياط في العقد الثالث من عمره وشقيق المتهم الأول والثاني وعم المجني عليها أيضًا، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.