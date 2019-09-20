» تويتر يغلق 4258 حسابا إماراتيا

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متابعات - أمينة عبد العال

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تويتر

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 أغلق موقع التدوينات المصغر" تويتر" 4258 حسابا إماراتيا مختصا بالملفين القطري واليمني.

وقال موقع "تويتر" اليوم الجمعة إن هذه الحسابات تعمل حصريا من الإمارات، وتستخدم أسماء وهمية وتغريدات معظمها حول قطر واليمن. ولم يذكر اسم كيان معين يقف وراء تلك العملية.

وذكر أن هناك 6 حسابات أخرى مرتبطة بالحكومة السعودية كانت تقدم نفسها كمنافذ صحفية مستقلة "بينما تغرد الروايات المؤيدة للحكومة السعودية".

كما أزال "تويتر" 267 حسابا تعود لجهات في الإمارات العربية المتحدة كانت تنشر "معلومات متعددة الأوجه" تستهدف قطر وإيران.

وقالت الشركة إن هذه الحسابات كانت تدار من قبل شركة خاصة تدعى "DotDev "، التي تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني على أنها "شركة برامج مخصصة مقرها في أبو ظبي".

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