أرقام خيالية.. منحة فرنسية لـ " لبنان"

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لبنان

فرنسا

يورو

قررت فرنسا أن تمنح قرضا للبنان مقداره 400 مليون يورو، لدعم اقتصادها واستقرارها.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن شكره لفرنسا لدعم ، قائلا  في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي،: "أشكر فرنسا باسم كل اللبنانيين لدعمها استقرار واقتصاد لبنان.

كما ذكر رئيس الوزراء اللبناني أنه تم توقيع مذكرة نية مع فرنسا لتزويد لبنان بعتاد لتعزيز دفاعاته.

وتابع الحريري:  "أريد عقد اجتماع لمجموعة سيدر في باريس منتصف شهر نوفمبر المقبل".

وتكتسب زيارة العمل التي يقوم بها اليوم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى العاصمة الفرنسية بعدا بارزا وسط الظروف الاقتصادية والمالية البالغة التعقيد التي يعاني منها لبنان، وتطورات إقليمية وعالمية في ضوء الجهد الفرنسي لاحتواء التوترات السائدة ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية.


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