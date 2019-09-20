  • الجمعة 20 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:02 م
بحث متقدم
ترامب

اجتماع مرتقب.. أول قرار أمريكي للرد على إيران

مصطفي مدبولي

"مدبولي" يوضح حقيقة الاستغناء عن الموظفين

العرابي

"الزمر" يكشف مفاجأة عن رئيس الأركان الأسبق

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف للجماعات الضالة: أنتم في جهنم و بئس المهاد

فجر السعيد

فجر السعيد: "ماتقلقوش علي مصر".. ذكرت في القرآن 5 مرات

آسيا عاكف

كويتية شهيرة تخلع الحجاب: "كنت تعيسة"!

نباتيون

هجوم لـ"النباتيين" لمنع شراء اللحوم.. في هذه الدولة

أرشيفية

التشكيل المتوقع للزمالك فى ديربي القاهرة

مؤسس السعودية

بعد 98 عامًا.. نصيحة من مؤسس السعودية لشعبه

وزير المالية

أنشاء مصنع جديد ببورسعيد.. باستثمارات 10 ملايين يورو

بأرقام خيالية.. منحة فرنسية لـ"لبنان"

عرب وعالم

الحريري و ماكرون
الحريري و ماكرون

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

#

سبب معاقبة إسرائيل لـ"جنرال" رفيع المستوى.. مفاجأة

#

لبنان.. احتجاجات فلسطينية رافضة لـ"مؤتمر المنامة"

#

أول تصريح لبنانى حول إمكانية نشوب حرب مع إسرائيل

لبنان

فرنسا

يورو

قررت فرنسا أن تمنح قرضًا للبنان مقداره 400 مليون يورو، لدعم اقتصادها واستقرارها.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن شكره لفرنسا، قائلاً  في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي: "أشكر فرنسا باسم كل اللبنانيين لدعمها استقرار واقتصاد لبنان".

كما ذكر رئيس الوزراء اللبناني، أنه تم توقيع مذكرة نية مع فرنسا لتزويد لبنان بعتاد لتعزيز دفاعاته.

وتابع الحريري: "أريد عقد اجتماع لمجموعة سيدر في باريس منتصف شهر نوفمبر المقبل".

وتكتسب زيارة العمل التي يقوم بها اليوم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى العاصمة الفرنسية بعدًا بارزًا وسط الظروف الاقتصادية والمالية البالغة التعقيد التي يعاني منها لبنان، وتطورات إقليمية وعالمية في ضوء الجهد الفرنسي لاحتواء التوترات السائدة ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع مسجلاً هذا الرقم
» "الأمم المتحدة" تحذر من حرب كارثية في الخليج
» «الدراويش» فى الجونة استعدادًا لانطلاق الدورى
» «الجبلاية» تحدد موعد مؤتمر تقديم "البدرى" لوسائل الإعلام
» «الجبلاية» تكشف ألوان قمصان الأهلي والزمالك بالسوبر
» سخرية من "حسن الرداد" وإشادة بزوجته في مهرجان الجونة
» "مينا مسعود" يتغزل في ممثلة مصرية ويثير ضجة في الجونة
» "الأعلى للشئون الإسلامية": الشيوخ خالفوا الرسول وقت دعوته
» صادم.. يغتصب نجلته بمساعده أشقائه
» "كيم كارداشيان" تكشف تفاصيل مرضها الخطير
» "تويتر" يغلق 4258 حسابًا إماراتيًا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:00 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية