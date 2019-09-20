» «الجبلاية» تكشف ألوان قمصان الأهلي والزمالك بالسوبر

20 سبتمبر 2019 - 12:29 م





أعلن اتحاد الكرة عن ألوان قمصان التي سيلعب بها نادي الأهلي ونادي الزمالك مباراة القمة اليوم الجمعة، في كأس السوبر المصري، والذي يقام على ملعب الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وذلك بحضور نحو 10 الآف مشجع من الفريقين.



وبحسب ما ذكره الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن النادي الأهلي سوف يخوض مباراة القمة، بألوانه الأساسية، وهي القميص الأحمر، والشورت الأبيض، والشراب الأحمر، في حين سيلعب نادي الزمالك مباراة السوبر اليوم ببعض التغيرات على الزي الرسمي لنادي الزمالك، حيث يرتدي لاعبو الزمالك، القمصان البيضاء والشورت الأزرق والشراب الأبيض.



وجاء الإعلان عن ألوان الفريفين في مباراة السوبر المصري بعد الاجتماع الفني بين مراقبي المباراة وبين مسؤولي الناديين من أجل الاتفاق على بعض الأمور الخاصة بالمباراة.

