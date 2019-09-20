» سخرية من "حسن الرداد" وإشادة بزوجته في مهرجان الجونة

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من بدلة الفنان حسن الرداد، الذي ارتداها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بينما أشادوا باطلالة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم .

وكان قد سخر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا من الفنان حسن الرداد، بسبب البدلة التي ارتداها، أثناء الحفل، وذلك لوجود عدة علامات عليها وصفها البعض بأنها متسخة، والبعض الآخر قال إن هناك قطة قد داست عليها، بجانب عدد آخر من التعليقات الساخرة.

بينما أشاد الجمهور بفستان إيمي سمير غانم، مشيدين بابتعادها عن ارتداء الفساتين المثيرة على عكس الكثير من الفنانات اللاتي تواجدن داخل الحفل.