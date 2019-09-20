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"هشام مخلوف": الإخوان سبب الزيادة السكانية

الحياة السياسية

الدكتور هشام مخلوف، رئيس جمعية الديمجرافيين المصريين للدراسات السياسية
الدكتور هشام مخلوف، رئيس جمعية الديمجرافيين المصريين للدراسات السياسية

إيمان هاني

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الإخوان

الزيادة السكانية

النيل للأخبار

هشام مخلوف



كشف الدكتور هشام مخلوف، رئيس جمعية الديمجرافيين المصريين للدراسات السياسية، عن أول تعداد سكاني أجرى في مصر، مؤكدا أنه كان في 1882، ويقال أن محمد علي باشا قد أجرى تعدادا في 1848 ولكنه لم ينشر بياناته.

 وأضاف "مخلوف"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، أن بيانات التعداد هي أهم وسيلة توضح للدولة احتياجات الشعب، منوهًا بأن التوزيع الديمجرافي في مصر به خللا كبيرا للغاية، حيث إن مصر وأغلب الدول النامية تعاني من سوء توزيع السكان على المساحة الكلية للدولة.

وأكد رئيس جمعية الديمجرافيين المصريين للدراسات السياسية، أن مصر تعاني من خلل في خصائص السكان، حيث إن هناك نسبة أمية مرتفعة، ونسبة فقر، لافتا إلى أنه لابد أن نعتمد على وجود خطة تستهدف زيادة الإنتاج حتى نوفر مستوى معيشة أفضل.

ونوه بأنه اعتبارا من فترة التسعينيات أصبح هناك ثبات في أعداد المواليد، ومع فترة حكم الإخوان لاحظنا وجود ارتفاع في معدل المواليد، وذلك نظرًا لاتجاههم المتحفظ نحو وسائل تنظيم الأسرة، وذلك تزامنا مع عودة عدد من المصريين الذين كانوا يعيشون في دول الخليج مع نفس الأفكار المتحفظة على وسائل تنظيم الأسرة.

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