» "الأعلى للشئون الإسلامية": الشيوخ خالفوا الرسول وقت دعوته

20 سبتمبر 2019 - 12:40 م





أكد الشيخ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإسلام على مدار تاريخه كان فيه اعتماد على الشباب في جميع مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب لا يعني فقط أن يتولى المناصب القيادية، وإنما يعني الاعتماد على الشباب في تيسير أمور المجتمع.



وأضاف "هندي"، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن ما تحمله العلماء في التاريخ الإسلامي وفي مسيرة الدعوة الإسلامية أكثر مما تحمله الحكام في تاريخهم، مشيرًا إلى أن جميع القادة التي قامت عليهم الدولة الإسلامية في مصر والشام، وجميع التجار الذين بدأوا بالتجارة كانوا شباب، منوها أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال حينما تحدث عن دعوته لقريش:"اتبعني الشباب وخالفني الشيوخ".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه على رأس كل مائة عام يرسل الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها، مشددًا على أن معظم المجددين من الشباب، موضحًا أن الرسول –صلى الله عليه وسلم اعتمد على الشباب في نشر الدعوة الإسلامية للدنيا بأكملها.

