عدد زيجات "تحية كاريوكا".. وطيار الملك فاروق أبرزهم

يحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل الفنانة القديرة تحية كاريوكا، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 20 سبتمبر من عام 1999 عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

وأثارت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا الجدل بعدد زيجاتها حيث إنها تزوجت 14 مرة، وهو رقم قياسي لم تفعله أي فنانة مصرية قبلها أو بعدها.

تزوجت تحية كاريوكا للمرة الأولى، من أنطوان عيسى ابن شقيقة الراقصة الأشهر وقتها بديعة مصابنى، وذلك فى عام 1939 واستمرت الزيجة عام واحد فقط لتنفصل عنه عام 1940.

تزوجت بعدها من محمد سلطان باشا، الذى كان يعد أكبر أثرياء مصر، وذلك فى نفس العام الذى انفصلت فيها عن زوجها الأول انطوان، واستمرت معه 6 أشهر فقط قبل أن ينفصلا بعد أن طلب منها الابتعاد عن الرقص.

تزوجت كاريوكا للمرة الثالث من ضابط أمريكى يدعى ليفى أشهر إسلامه بعد الزواج واصطحبها معه إلى الولايات المتحدة، ولكنهما لم يستمر سويًا فترة طويلة.

وفى المرة الرابعة تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب وانفصلت عنه بسبب غيرته الشديدة عليها.

بعد ذلك تزوجت لخامس مرة من الفنان أحمد سالم الذى انفصل عن زوجته أمينة البارودى من أجل الزواج من تحية التى أحبته بجنون لكنها أيضا انفصلت عنه.

تزوجت للمرة السادسة من طيار الملك فاروق الخاص حسين عاكف ولكنهما انفصلا بعد شهرين فقط، ثم تزوجت الفنان رشدى أباظة الذى تزوجته وأصبح سابع أزواجها، ولكنها انفصلت عنه بسبب خيانته لها.

بعد طلاقها من رشدى أباظة وبعد إنهاء أشهر العدة تزوجت كاريوكا لثامن مرة، من أحد ضباط الملك، البكباشى (المقدم) مصطفى كمال صدقى الذى اعتقل بعد قيام الثورة العام 1952 فانفصلت عنه.

الزوج التاسع لتحية كاريوكا كان الشاب عبد المنعم الخادم وكان مشهورًا بوسامته وثرائه وعاشا معا 5 سنوات، في أطول زيجاتها، وبعد ذلك التقت البكباشى طبيب حسن حسين وتزوجته لكنها انفصلت عنه ثم تزوجت للمرة الحادية عشر من المطرب الصاعد محرم فؤاد ولكنها لم تستمر معه إلا عدة شهور.

بعدها تزوجت من أحمد ذو الفقار صبرى الذى تزوجته لمدة عام فقط وبعده الكاتب المسرحى الراحل فايز حلاوة وبقيت معه 18 سنة وانتهى زواجهما بمشاكل وخلافات وصلت إلى القضاء وأخيرا زوجها الـ 14 المخرج حسن عبدالسلام الذي عاشت معه حتى وفاتها.