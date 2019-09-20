فجر السعيد: "ماتقلقوش علي مصر".. ذكرت في القرآن 5 مرات

متايعات - أمينة عبد العال
قالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس، في تدوينة جديدة : "لا تقلقوا على مصر فهي محروسة، فقد ذكرت في القرآن خمس مرات".
وأضافت في تدوينتها".. بسم الله الرحمن الرحيم ..ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ... اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ...صدق الله العظيم".
لاتقلقوا على #مصر إنها #المحروسه .. ذُكرت في القرآن خمس مرات .. بسم الله الرحمن الرحيم ..ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ... اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ... صدق الله العظيم— فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) September 19, 2019
غداً #الجمعه سيكون يوم عادي في الحبيبه #مصر والجمعه لمة العيله حياكلوا المحاشي والبشاميل ويتفرجوا على مهرجان #الجونه .. في حاجه ثانيه تتوقعوها ؟!!! آنا لا أتوقع الا الخير ولاتنسوا إنها #مصر_المحروسه وهارب برشلونه لن يحرك شعره في إذن #المحروسه .. وإن غداً لناظره قريب????— فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) September 19, 2019
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