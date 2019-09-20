وزير الأوقاف للجماعات الضالة: أنتم في جهنم و بئس المهاد

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الأوقاف

مختار جمعة


أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الكبر والاستعلاء على الناس أعلى درجات كفران النعم، موضحًا أن النبي – صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن لله أقوامًا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم.

 وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة، اليوم الجمعة، أن من أشد أنواع الكبر، هو الكبر عن سماع الحق، وهذا حال الجماعات الضالة التي أصمت آذانها عن سماع الحق، فلا يستمعون لغير صوت أنفسهم، وإذا قيل لهم اتقوا الله في وطنك ودينك وأهلك ونفسك أخذته العزة بالآثم فحسبه جهنم وبئس المهاد.

و تابع  وزير الأوقاف، أن من أشد أنواع الصد عن سبيل الله هو انعدام القيم والأخلاق، مؤكدًا أن كل من يدعو إلى الصلاح والإصلاح ومصالح البلاد والعباد والعمل والإنتاج والعفة في القول واللسان فهو يأخذ بصحيح الإسلام، بينما الدعوة للفساد والتخريب والهلاك والسباب وصد عن سبيل الله، مشددًا على أن هذه الأمة تتعرض لنوع من تزييف الوعي من خلال قلب الحقائق لإحداث نوع من الفوضى.

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