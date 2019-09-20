"الزمر" يكشف مفاجأة عن رئيس الأركان الأسبق

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الزمر

إبراهيم العرابي

كشف عبود الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية،  عن مفاجأة لبطولات رئيس الأركان الأسبق " إبراهيم العرابي".

وكتب الزمر على حسابه في تويتر : " خالص العزاء لأسرة الفريق الركن / إبراهيم العرابى رئيس الأركان الأسبق، فهو رمز رفيع للعسكرية المصرية، شاهدته بنفسي خلال حرب أكتوبر 73  وهو يتقدم إلى الخطوط الأمامية للفرقة التى يقودها وهو رابط الجأش تتساقط من حوله قنابل العدو وصواريخه..رحم الله الفقيد".

يذكر أن الفريق الراحل تخرج من الكلية الحربية 1950، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، وشارك في حروب مصر من 1956، حتى حرب أكتوبر العظيمة، حيث كان قائدا للفرقة 21 مدرعة.

كما تولى الفريق عرابي، منصب قائد الجيش الميداني، عام 1981، وشغل منصب رئيس عمليات من 1981، إلى 1983، وولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة 1983 حتى عام 1987، قبل أن يخرج للمعاش، ويتولى منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حتى عام 1995.

حصل الفريق إبراهيم عرابي، على عدة أوسمة وأنواط، حيث حصل على ميدالية 6 أكتوبر، وميدالية يوم الجيش، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط تحرير سيناء، ونوط الاستقلال العسكري، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى.


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