"مدبولي" يوضح حقيقة الاستغناء عن الموظفين

20 سبتمبر 2019 - 02:35 م

أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، حقيقة الإستغناء عن موظفي الجهاز المركزي، حيث أعلن المركز إنه لا نية لدى الحكومة الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري، عقب "ميكنة الخدمات الحكومية".

وأضاف، في تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز في تقريره أن الهدف من الميكنة هو تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالحكومة تيسيرا على المواطنين، دون الاستغناء عن أي موظف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، قال إنَّ الحكومة تسعى إلى تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف العام بقدر الإمكان، سعيا منها لتقديم خدمة أفضل للمواطن، مع تقليل ظاهرة الفساد المتفشية منذ عقود.

وأوضح، أن ذلك سيحدث من خلال ميكنة أكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية بحيث يقتصر الاحتكاك بين المواطن والموظف على تسلّم بطاقة على سبيل المثال، بعد إتمام الخدمة بشكل كامل من خلال الهاتف المحمول عن طريق قاعدة البيانات الموحدة، ويتم العمل على هذا الملف بقوة شديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية.

وتايع: "بدأنا بالفعل في إصدار خدمات إلكترونية مثل نظام المعاشات، ونستهدف الوصول إلى 150 خدمة مميكنة خلال السنوات الثلاث المقبلة".