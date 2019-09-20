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نظام جديد للطاقة المتجددة للإمارات في الكاريبي

عرب وعالم

الكاريبي
الكاريبي

متابعات - أمينة عبد العال

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الامارات

الطاقة المتجددة

الكاريبى

أنشأت دولة الإمارات العربية نظام للطاقة المتجددة في جزيرة باربودا، التي دمرها إعصار "إيرما" بشكل شبه كامل في سبتمبر 2017.

ويهدف المشروع إلى العمل على إعادة الكهرباء إلى جزيرة باربودا، فيما يعتبر أكبر مبادرة في مجال الطاقة المتجددة ضمن منطقة الكاريبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ومن المنتظر بناء محطات طاقة حديثة تتسم بالاستدامة والمرونة والأمان والقدرة على مواجهة الظروف المناخية لتوفير الكهرباء لجزيرة باربودا بعد تعرضها لإعصار "إيرما" الذي دمر نحو 95 بالمئة من الجزيرة في 6 سبتمبر 2017، وأجبر جميع السكان البالغ عددهم 1800 على إخلاء جزيرة باربودا والتوجه إلى أنتيغوا.

وستساهم المحطة في توفير استهلاك 260 ألف ليتر من الديزل سنويا، مما يوفر لحكومة أنتيغوا وباربودا 320 ألف دولار أميركي، ويساعد في تفادي إطلاق 690 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق الإمارات - الكاريبي للطاقة المتجددة هو ثمرة شراكة بين كلٍ من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، التي تضطلع بمسؤولية تصميم وتنفيذ المشاريع.


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