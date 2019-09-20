المصري: وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت منصات لنشر الشائعات

قالت سعاد المصرى عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، إن وسائل التواصل أصبحت منصة لنشر الأكاذيب والشائعات لبعض الجماعات الإرهابية، التى تسيء استغلالها وأصبحت بمثابة منصات مسمومة للترويج لأفكارها المتطرفة وأكاذيبها التى تهدف للنيل من عزيمة المصريين وبث اليأس والإحباط فى نفوسهم.

وأوضحت المصرى، أن وسائل التواصل أصبحت الطريقة الأسهل والأسرع فى اختلاق الشائعات ونشرها، مطالبة بضرورة بذل المزيد من الجهد للتصدى لهذه الشائعات، خاصة بعدما أصبح هناك جماعات نشاطها الوحيد فى الحياة وهمها الأول هو تشويه ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات قومية، وبث الشائعات بين أبناء الوطن لإثارة شكوكه وحثه على خلق الفوضى من جديد.