الحكومة تستجيب لـ142 تظلمًا من أهالي النوبة

20 سبتمبر 2019 - 05:00 م

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، انتهاء اللجنة التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين من أهالي النوبة، من الإجراءات اللازمة للوقوف النهائي على رغبات المستحقين للتعويض.





ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعويض أهالي النوبة، ممن لم يسبق تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان (1902)، وإنشاء السد العالي (1960).





وأشار، إلى أن لجنة التظلمات قامت بفحص 311 تظلما، استجابت فيها إلى 142 تظلما، ورفضت 165 تظلما، وأرجأت البت في 4 تظلمات لحين الفصل في النزاعات القائمة بشأن مستحقي التعويض فيها.





وأوضح، أنه يجري إعداد تقرير عن أعمال اللجنة يقدمه وزير شئون مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتناول فيه ما تم من إجراءات وصولا إلى عدد المستحقين في كل نوع من أنواع التعويضات (ملكية مساكن واراضي – حق انتفاع بأراضي – مبالغ نقدية)، وسيتم تحرير مستندات الملكية، وحق الانتفاع، وصرف المبالغ النقدية بأسماء المستحقين للتعويض، لتسليمها إليهم في احتفالية تقام بهذه المناسبة التاريخية.



