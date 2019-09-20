مفاجأة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

يدخل النادي الأهلى مباراة السوبر المصري اليوم والتى ستجمعه بنظيره نادى الزمالك على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بمدير فنى جديد وهو السويسري رينيه فايلر والذى يسعي لإثبات نفسه للجماهير خلال لقاء القمة الأول له خاصة وانه لقاء يساوي التتويج بأول بطولة له مع الفريق.

ومن المتوقع أن يختار رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للنادي الأهلى تشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أحمد فتحي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم : مروان محسن.

ولم يقود فايلر الفريق سوى فى لقاء وحيد أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية خلال المباراة التى أقيمت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب لدور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بفوز النادى الأهلى بهدفين دون رد سجلهم صلاح محسن ووليد سليمان، لذلك يسعي فايلر لتكملة المشوار مع القلعة الحمراء.

وسيغيب عن اللقاء المهاجم المغربي وليد أزارو والذى أصيب فى الركبة خلال مواجهة منتخب بلاده وبوركينا فاسو فى إطار المباريات الودية خلال التوقف الدولى الأخير، وسيدخل ياسر إبراهيم التشكيل الأساسي بسبب إيقاف مدافع الفريق أيمن أشرف ليلعب بجانب محمود متولى فى خط دفاع الأهلي، ومن الممكن أيضاً الإستعانة بخدمات صلاح محسن ووليد سليمان الذى تألقوا خلال لقاء الفريق الماضي.

وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق، سيكونوا متواجدين فى مدرجات برج العرب لمساندة فرقهم.

ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.