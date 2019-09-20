شاهد.. وصلة رقص عارٍ لفنانة شهيرة في مهرجان الجونة

انطلق أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بحضور حشد من الفنانين وصناع السينما والإعلام العرب ‏والأجانب.‏

نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي على Instagram ، مقطع فيديو، صورته بعد حفل الافتتاح، وظهرت وهي ترقص على ‏أنغام أغنية الفنان أبو، "حبيبي يا ليل"، وهي الأغنية التي جهزها لحفل ختام مهرجان الجونة 2019.‏

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما.