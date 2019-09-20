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عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

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وكالات - الطيب حسين

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ترامب

عقوبات أمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني.

وأكد ترامب أن العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، هي الأقوى التي تم فرضها بحق هذه الدولة.

بدوره، قال وزير الخزانة الأمريكي إن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران كبيرة جدا، مشيرا إلى فرض عقوبات أيضا على المؤسسة الوطنية للتنمية، وشركة تجارية، إضافة إلى البنك الوطني.

من جهة أخرى، قال ترامب ردا على سؤال عن الخيارات العسكرية مع إيران إن "أمريكا مستعدة دائما".

ويوم الأربعاء الماضي، قال ترامب إن حزمة جديدة من العقوبات على إيران سيتم الإعلان عنها، واصفا العقوبات الجديدة ضد إيران بـ "المؤثرة"، ومضيفا أن وجهة نظره تجاه هذا البلد لم تتغير.

وأوعز لوزير خزانته ستيفن منوتشين بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس.

وبين الرئيس الأمريكي أن الحديث لا يدور عن حرب مع إيران إذ "هناك العديد من خيارات العمل".

وتعد هذه الخطوة الأمريكية، الأولى تجاه إيران، بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية السبت الماضي، والذي تتهم واشنطن والرياض، طهران بالوقوف وراءه.


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