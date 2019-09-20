» بيان لـ أمير قطر يدين إيران

20 سبتمبر 2019 - 05:53 م

أصدر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بيانًا، بشأن اجتماع عقده مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد فى لندن اليوم الجمعة.

وكشف البيان أن الاجتماع بحث الهجوم على منشأتي شركة «أرامكو» السعودية.

وعبر «جونسون» والشيخ تميم أيضا عن القلق مما وصفته لندن بسلوك إيران المزعزع للاستقرار واتفقا على ضرورة الحد من التوتر في المنطقة، بحسب «رويترز».

وقال مكتب جونسون في البيان إن «رئيس الوزراء أبلغ أمير قطر بأن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة إزاء وحدة الخليج وبأمن قطر القومي».

وأضاف «اتفقا على ضرورة انتهاء الحرب باليمن، كما ناقشا الهجمات الأخيرة على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في المملكة العربية السعودية».

وتعرضت مصفاة بقيق، إحدى أكبر منشآت معالجة البترول في العالم، لأضرار جسيمة جراء هجوم بواسطة طائرات بدون طيار وصواريخ، السبت الماضي، وبالإضافة لبقيق، استهدف الهجوم أيضا حقل هجرة خريص في شرق المملكة.

على إثر الهجوم، انخفض إنتاج السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، بنحو 5.7 مليون برميل يوميا.

من جهته تعهد وزير الطاقة السعودي الأمير، عبد العزيز بن سلمان، في وقت سابق، باستعادة مستوى الإنتاج السابق بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.